O ato de partilhar a palavra-passe de uma conta de serviços como a Netflix pode levar a que esta seja bloqueada no futuro. De acordo com o jornal britânico Mirror, a empresa informática Synamedia criou um novo sistema de inteligência artificial que reconhece a partilha de contas e está a oferecer a tecnologia a serviços de streaming como a Netflix e a HBO – que tem entrada em Portugal prevista para 2019.

O anúncio foi feito esta semana na conferência Consumer Electronics Show, em Las Vegas, nos Estados Unidos da América, na qual a Synamedia apresentou um sistema de aprendizagem automática que deteta senhas partilhadas nos mais variados serviços.

"A partilha casual de palavras-passe está a tornar-se demasiado dispendiosa para ser ignorada", apontou Jean Marc Racine, o CPO da Synamedia (responsável máximo ligado a área de produtos da empresa) no evento.

"A nossa solução dá aos operadores a habilidade de tomarem ação. Muitos utilizadores ficariam agradados por pagarem um valor adicional por um serviço premium partilhado. É uma grande maneira de garantir que as pessoas honestas continuam honestas enquanto se beneficia de uma maior receita", acrescentou Racine citado pelo Mirror.

A Synamedia acrescentou ainda que o sistema está ainda em testes mas que, no futuro, será disponibilizado a serviços como a Netflix. Por isso cuidado com quem partilha as suas senhas!