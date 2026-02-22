Narcotraficante mexicano “El Mencho” morto em operação militar

O cartel que liderava é suspeito de enviar largas quantidades de droga para os EUA. Depois da sua morte protestos surgiram em vários pontos do México.

O líder do cartel mexicano Cartel de Jalisco Nova Geração (também conhecido pela sigla CJNG), Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, morreu durante uma operação liderada pelas forças armadas do México e que contou com a ajuda de operacionais norte-americanos, adiantou fonte governamental dos Estados Unidos este domingo.



Após morte de El Mencho, protestos e violência aumentam no México AP Photo/Armando Solis

O exército mexicano precisou num comunicado que Nemesio Oseguera Cervantes foi ferido durante a operação realizada na localidade de Tapalpa, no estado de Jalisco, e que morreu "durante o seu transporte aéreo para a Cidade do México". Segundo os meios mexicanos, esta operação é um dos golpes mais feridos aos cartéis desde a prisão dos fundadores do cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán "El Chapo" e Ismael "Mayo" Zambada.

Antigo agente da polícia, Oseguera comandava o cartel que se transformou numa das "organizações criminosas mais poderosas e implacáveis" do México, nota a agência antidroga norte-americana (DEA), citada pela CNN. A acusação detalha que a organização criminosa opera nos estados mexicanos de Jalisco, Colima e Veracruz, contando ainda com presença noutras regiões do país.

As autoridades dos Estados Unidos procuravam o líder da organização, tendo oferecido uma recompensa de até 15 milhões de dólares (cerca de 12,7 milhões de euros ao câmbio atual) pela sua captura. Em 2022, o Departamento de Justiça norte-americano acusou "El Mencho" de comandar a rede de fabrico e distribuição de cocaína, heroína, metanfetaminas e fentanil para exportação para o mercado dos Estados Unidos. Nos últimos anos o fentanil tornou-se uma epidemia nos Estados Unidos, bem como o consumo de outros opióides.

Na sequência da operação, cidadãos armados no estado de Jalisco incendiaram carros em várias zonas da cidade. O Departamento de Estado norte-americano emitiu um aviso aos viajantes, apelando aos cidadãos dos Estados Unidos para que procurem abrigo seguro e não saiam à rua nos estados mexicanos de Jalisco, Tamaulipas e Michoacán, justificando o pedido com as "operações de segurança em curso, respetivos bloqueios de estradas e atividade criminosa".

O cartel de Oseguera foi formado em 2009 e tornou-se um dos grupos de narcotraficantes mais violentos do México, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.