Suspeito e polícia ficaram feridos após troca de tiros. Alerta foi dado durante a madrugada.

Um homem abriu fogo no resort de golpe de Donald Trump, em Miami, nos EUA, esta sexta-feira, avança a CNN.



As autoridades norte-americanas terão recebido uma chamada por volta das 01h30 (locais) para um homem armado pronto para disparar a qualquer momento. Quando chegaram ao local depararam-se com um homem de arma em punho e com uma bandeira dos EUA na mão.



De acordo com a imprensa internacional, o suspeito começou por disparar, originando uma troca de tiros entre si e a polícia. O homem foi baleado e levado sob custódia policial. Um dos polícias também sofreu ferimentos não provocados pelo disparo de balas.



As autoridades não descartam a hipótese de que este acontecimento se trate de um atentado terrorista, no entanto, garantem ainda ser cedo para determinar de qual das hipóteses colocadas se trata.



O Trump National Doral é um clube e um resort de golfe de luxo que alberga anualmente vários torneios do desporto.



(Notícia em actualização)