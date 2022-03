Não há sobreviventes da queda de avião na China

O Boeing 737-800 da companhia China Eastern Airlines, com 132 pessoas a bordo, caiu perto da cidade de Wuzhou. Tinha Cantão como destino.

A televisão estatal chinesa CCTV informou que não foram encontrados sobreviventes do acidente de avião desta segunda-feira. Um Boeing 737-800 com 132 pessoas a bordo despenhou-se numa área montanhosa no sul da China.