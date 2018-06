A presença militar na República Centro Africana tem sido bastante contestada. Na passada semana as forças nacionais entraram em confronto com grupos armados.





A presença de militares portugueses na República Centro Africana não estará a ser bem recebida por alguns dos habitantes locais. Esta semana, em Bambari, zona em que os para-quedistas portugueses se têm envolvido em confrontos com grupos armados, centenas de populares saíram à rua de forma a denunciarem "crimes contra a humanidade" alegadamente cometidos pelas forças nacionais e militares do Ruanda. As Nações Unidas já se pronunciaram e condenaram o que dizem ser uma "manipulação usada [pelos grupos armados] para acicatar as tensões religiosas e da comunidade".



Imagens divulgadas pelas redes sociais mostram contestações contra as tropas nacionais com uma manifestação que contou com milhares de participantes, refere o Observador, informando ainda que segundo testemunhos locais participaram na mesma cerca de 20 mil pessoas empunhando bandeiras da República Centro Africana e de França.



Segundo o jornal, numa faixa que seguia na frente da marcha podia ler-se: "10 de Abril de 2018 no PK5 (Bangui) e 30 de maio de 2018 em Bambari, os contingentes ruandês e português da MINUSCA [a missão das Nações Unidas no país] cometeram graves crimes contra a humanidade".



Os protestos exigiam ainda a "suspensão imediata da força especial portuguesa" no país e de referências ao "massacre" realizado pela força de para-quedistas actualmente destacada para aquele país.



Os militares portugueses foram, na passada semana, alvos de uma alegada emboscada tendo entrado em confronto armado com diferentes grupos organizados que tentam controlar o território de Bambari. Foi precisamente para fazer frente a esse grupos que o comandante da missão da ONU, o general senegalês Balla Keïta, destacou a sua Quick Reaction Force (QRF, a Força de Reacção Rápida) para aquele ponto a norte da capital Bangui. Apenas um militar ficou ferido, depois de ser atingido com uma pedra.



No entanto, segundo apurou o jornal online, entre os grupos armados registaram-se mais de duas dezenas de mortos. Segundo uma fonte militar, dos 50 elementos do grupo armado, 25 acabariam por ser mortos.