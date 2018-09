A artista franco-luxemburguesa Déborah de Robertis será presente a juiz em Maio de 2019 por ter tirado a roupa, no dia 2 de Setembro, à entrada da gruta de Lourdes, em França. A artista de 34 anos tirou a roupa no santuário e apenas ficou com um véu azul sobre a cabeça, permanecendo à entrada da gruta. Foi neste local sagrado para a religião católica que ocorreram várias aparições da Virgem Maria, em 1858.

Pierre Aurignac, procurador de Tarbes, relatou o sucedido: "As pessoas que estavam no local avisaram a polícia, que colocou a artista em prisão preventiva por algumas horas." Do seu lado, a mulher reivindicou a importância da sua acção artística.

O Santuário de Lourdes anunciou em comunicado que tinha denunciado a mulher: "Condenamos este acto de exibicionismo, que chocou os fiéis que estavam na gruta naquele momento". "Lamentamos tamanho desprezo pela consciência religiosa e liberdade de culto", acrescentaram os responsáveis.

A artista terá de comparecer em tribunal no dia 19 de Maio de 2019, para ser julgada por exibição sexual. Em Outubro do ano passado, a mulher já tinha ido a tribunal pela mesma razão, após realizar uma acção semelhante no Museu de Louvre, junto do quadro de Mona Lisa. Em Fevereiro, Déborah foi considerada inocente de outras duas acções de nudismo realizadas em 2014 e 2016 em museus franceses.

O ano passado, a mulher lançou o slogan "My pussy my copyright" (A minha vagina, os meus direitos de autor) num clipe de 15 minutos em associação com os rappers Mac Manu e Yaway.