As mulheres norte-americanas saíram à rua em protesto por ser proibido andarem nuas da cintura para cima em público. As paradas foram em celebração do dia de andar topless, que se comemora no dia a seguir às mulheres terem ganho o direito a votar nos EUA, em 1920 .

Muitas das protestantes andaram pelas rua, este domingo, sem nada a cobrir a parte de cima do corpo. Já outras preferiram seguir a lei e cobriram os seus mamilos com fita-cola e tinta.

Em alguns cartazes lia-se "são apenas mamas, não são bombas!" e "a guerra é indecente, não os meus seios." O objectivo destes protestos é questionar a desigualdade entre homens e mulheres, pois aos homens a lei permite andarem de tronco nu, enquanto às mulheres isso é ilegal.

Os protestos registaram-se nas cidades norte-americanas de Nova Iorque, Los Angeles, Phoenix, Denver e Mineápolis, bem como em Friburgo, na Alemanha, Seul, na Coreia do Sul, e Valparaíso, no Chile.