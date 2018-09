A percentagem de dadores de órgãos na Alemanha tem atingido valores cronicamente baixos e o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, crê ter encontrado a solução. Em entrevista ao jornal Bild, Spahn propõs uma remodelação à lei, passando a obrigar qualquer falecido a doar os seus órgãos, a não ser que em vida tenha expressado uma vontade contrária.

O país atravessa uma grave crise de dadores, com cerca de apenas 800 novos por ano. É um número insuficiente para a procura de órgãos nos centros hospitalares. Todos os dias, há uma média de 12 mil pessoas em busca de um transplante que não chega – e, a cada dia, três desses pacientes morrem por falta de órgãos.

"Há muitos anos que fazemos de tudo o possível para aumentar o número de dadores", afirmou Spahn na entrevista ao Bild, "mas infelizmente não temos conseguido êxito. Por isso precisamos de medidas radicais, e uma solução é fazer a doação automaticamente se o falecido não a tiver negado expressamente".

O ministro manifestou ainda a sua intenção de levar o assunto até ao Bundestag, o parlamento da Alemanha. "Decidir algo como isto é uma questão de consciência. Por isso devemos debatê-lo entre os partidos. Quero organizar este debate e o meu ministério irá ajudar cada membro do parlamento a formar a sua posição", referiu Spahn.

Há, no entanto, aspectos a debater: "As possibilidades de rejeição da doação devem ser muito claras e temos que esclarecer o diagnóstico de morte encefálica". Spahn reconhece que a lei pode despertar muito medo, mas argumenta que "esses medos devem ser combatidos com bons argumentos e um debate transparente, em que se possa chegar a um consenso".



A lei actual requer que cada cidadão seja questionado regularmente sobre se assinará uma declaração em como intenciona doar os órgãos depois da morte. A assinatura não é obrigatória. A doação de órgãos só é permitida caso tenha sido dada permissão ou, se o falecido nunca expressou preferência sobre este tema, os familiares mais próximos podem permitir a doação caso entendam que é o que ele ou ela quereria.

A proposta ainda não foi entregue à chanceler Angela Merkel mas o ministro Jens Spahn afirma estar "ansioso para conhecer a sua posição". Em relação aos germânicos, Portugal dá o exemplo: o nosso país é o segundo a nível mundial no que diz respeito a dadores e a estatística até aumentou em 2017, de acordo com a Sociedade Portuguesa de Transplantação, para cerca de 34 dadores por cada milhão de habitantes.