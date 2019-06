A mulher do primeiro-ministro israelita foi este domingo considerada culpada do uso indevido de dinheiros públicos e condenada a pagar uma multa, segundo uma decisão do tribunal de Jerusalém.

Acusada em junho de 2018 por fraude, por usar dinheiros públicos em refeições consideradas de luxo, Sara Netanyahu negociou um acordo que foi aceite pelo tribunal de Jerusalém.