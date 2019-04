Pena de morte: China é o maior carrasco do mundo

As execuções a nível global desceram, em 2018, quase um terço comparativamente ao ano anterior, traduzindo-se no valor mais baixo dos últimos dez anos. Segundo o relatório anual da Amnistia Internacional (AI) sobre a pena de morte, divulgado esta quarta-feira, durante o ano passado foram executadas 690 pessoas em 20 países, uma queda significativa relativamente aos 993 de 2017.

A organização revela que existe uma tendência global em direção à abolição desta prática "cruel, desumana e degradante" mas ressalva os passos atrás de alguns países como a Bielorrússia, o Japão e os Estados Unidos, que registaram um aumento das execuções.

"A dramática queda global das execuções prova que até os países mais improváveis estão a começar a mudar as suas maneiras e a perceber que a pena de morte não é a resposta", disse o secretário-geral da Amnistia Internacional, Kumi Naidoo. "Apesar de passos atrás de certos países, o número de execuções perpetrado por grande parte dos maiores executores desceu de forma significativa. Este é um esperançoso sinal de que é apenas uma questão de tempo até que este cruel castigo seja consignado à história, onde pertence".

Em dezembro do ano passado, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a sua sétima resolução onde pedia aos Estados-membros que ainda realizam a prática que estabelecessem uma moratória rumo à abolição da pena de morte em todo o mundo.

Dos 293 Estados-membros da ONU, 121 votaram a favor da resolução, enquanto 35 votaram contra e 32 abstiveram-se.





"As boas notícias de 2018 foram estragadas por um pequeno número de estados que está vergonhosamente determinado a resistir à tendência"

Kumi Naidoo.





Os maiores carrascos do mundo

Apesar de na China os dados sobre a pena de morte serem considerados segredo de estado – tal como acontece na Bielorrússia e no Vietname –, não havendo números oficiais, a Amnistia Internacional garante que o país continua a ser o maior executor do mundo.

Mas tal como em anos anteriores, a Amnistia Internacional não inclui nos números totais as execuções na China, que a organização acredita serem milhares.

De acordo com os números presentes no relatório, depois da China – onde a AI estima que mais de mil pessoas tenham sido executadas – os países onde mais execuções ocorreram foram o Irão (253 ou mais), a Arábia Saudita (149), o Vietname (85 ou mais), Iraque (52 ou mais), Egito (43 ou mais) e Estados Unidos (25).

"Japão, Singapura e Sudão do Sul registaram os maiores níveis de execuções dos últimos anos, e a Tailândia voltou às execuções após quase uma década; mas estes países formam agora uma pequena minoria. Para todos estes países que ainda recorrem à pena de morte, desafio-vos a agir de forma ousada e a acabar com este repugnante castigo agora", defendeu Naidoo.





As execuções por pena de morte o ano passado ocorreram em 20 países, menos três que em 2017 e menos 11 que em 1999.

Nenhuma execução foi perpetrada no Bahrein, Bangladesh, Jordânia, Kuwait, Malásia, Palestina e Emirados Árabes Unidos – países onde tinham sido executadas pessoas em 2017.



Quase 20 mil pessoas esperam execução

Em 2018, o número de sentenças de pena de morte registadas globalmente foi de 2.531 – uma ligeira descida relativamente às 2.591 registadas em 2017.

No entanto, a AI deparou-se com dificuldades em obter números oficiais de certos países. Tanto a Nigéria, como o Sri Lanka e a Zâmbia – países que registaram elevados números de sentenças de morte em anos anteriores – não enviaram dados oficiais à organização.





O número de países onde foram aplicadas penas de morte aumentou em 2018 para 54, comparativamente aos 53 de 2017.

Dados disponíveis no relatório da AI revelam que, até ao final de 2018, 19.336 pessoas aguardavam por execuções na sequência de condenações à pena de morte.

Por outro lado, 29 países registaram comutações – quando a pena de morte é trocada por uma pena menos severa – e oito exonerações foram concedidas a prisioneiros condenados à morte. As exonerações ocorreram no Egito (1), no Kuwait (3), no Malawi (2) e nos Estados Unidos (2).





Noura, a sudanesa condenada à morte por matar o homem que a tentou violar

Em maio de 2018, no Sudão, Noura Hussein foi condenada à pena de morte por, em 2017, ter esfaqueado e matado o marido que a tentou violar por duas vezes – a primeira, com ajuda de familiares que a seguravam.

A sudanesa, de 19 anos, viu em julho do ano passado a sua condenação reduzida a cinco anos de prisão – após uma revolta mundial que contou com inúmeras campanhas de organizações não-governamentais.

"Estava em choque absoluto quando o juiz me disse que tinha sido condenada à morte. Não tinha feito nada para merecer morrer. Não conseguia acreditar no nível de injustiça – especialmente contra as mulheres", disse Noura Hussein à AI.

"Nunca tinha imaginado ser executada antes daquele momento. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi: "como é que as pessoas se sentem quando são executadas? O que fazem elas?". O meu caso foi especialmente difícil porque, ao mesmo tempo que fui condenada, a minha família deserdou-me. Estava sozinha a lidar com o choque", contou.

A primeira execução da Tailândia desde 2009

Em junho de 2018, Theerasak Longji, de 26 anos, foi executado em Banguecoque por injeção letal. Segundo a Reuters, o homem foi condenado por assassinar um jovem de 17 anos em 2012.

A última condenação à morte no país tinha ocorrido em 2009, quando dois traficantes de droga foram executados.

Longji foi a sétima pessoa a ser executada por injeção letal desde que a Tailândia introduziu o método em 2003 – substituindo o método de fuzilamento.

"Esta é uma deplorável violação do direito da vida", disse, na altura, a responsável da AI na Tailândia, Katherine Gerson, sobre a execução de Theerasak.

Gerson defendeu ainda que o país renegou o compromisso de avançar para a abolição da pena de morte. "Não há evidências de que a pena de morte tenha algum efeito dissuasivo e, por esse motivo, as autoridades tailandesas acreditarem que isso reduz o crime é profundamente errado".