O Papa Francisco fez esta quarta-feira um pedido de desculpas, antes da tradicional oração do Angelus, por ter "perdido a paciência" na noite anterior contra uma fiel asiática que apertou a sua mão com muita força durante um percurso junto a uma multidão. Relacionado Papa Francisco bate na mão de mulher que o tentava puxar



"Muitas vezes perdemos a paciência. Isso acontece comigo também. Peço desculpas pelo mau exemplo dado ontem [terça-feira]", disse o chefe da Igreja Católica, da janela do Palácio Apostólico na Praça de São Pedro, na cidade do Vaticano.



O momento aconteceu quando Francisco encontrava-se a caminho do presépio no centro da cidade do Vaticano. Ao afastar-se da multidão, o Papa foi agarrado por uma mulher que o puxou na sua direção. Para se libertar, o clérigo bateu na mão da mulher. As imagens foram captadas e divulgadas amplamente nas redes sociais. No vídeo é possível ver o papa Francisco transtornado, reclamando de forma breve com a mulher que estava entre os peregrinos.

Papa condena violência sobre as mulheres