MP acusa suspeitos de matar Samuel Luiz de homicídio qualificado

Quatro dos seis acusados da morte de Samuel Luiz, o jovem agredido até à morte em Espanha enquanto ouvia insultos homofóbicos, foram acusados de assassinato. Esta acusação é mais grave que a de homicídio de acordo com as leis espanholas e consequentemente, as penas são mais pesadas: pode ir até aos 25 anos de prisão. Em Portugal, é semelhante ao homicídio qualificado.



Esta quinta-feira, foram conhecidos os crimes que o Ministério Público, a acusação popular (que permite a um cidadão representar-se num processo judicial, mesmo que não tenha sido afetado diretamente pelo delito) e a acusação particular (interposta por um indivíduo ou organização, neste caso de defesa dos direitos LGBT) atribui aos acusados. Todos concordaram em relação ao assassinato.



A juíza irá decidir se os quatro detidos maiores de idade (três em prisão preventiva e uma mulher em liberdade) vão responder por este crime, sendo que um dos detidos foi ainda acusado pelo Ministério Público de roubo com violência (por ter ficado com o telemóvel de Samuel Luiz) e a mulher foi acusada de encobrimento do crime.