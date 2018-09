O menino, chamado Enzo, é um menino de seis anos que estava numa cadeira de rodas por causa de um entorse no pé. Acompanhado pela tia, ambos perceberam, ao chegar à estação de metro, que o elevador para descer até à plataforma estava avariado.A tia de Enzo pediu ajuda aos funcionários da estação para descer as escadas com o menino. A reposta foi negativa: os trabalhadores pediram para caminharem até à estação de metro mais próxima.De acordo com o jornal local Levante, face a esta recusa, a tia fez queixa à Polícia Nacional, que acabou por ajudar o menino a descer.