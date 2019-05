O homem, de nacionalidade britânica, foi entretanto proibido de voltar a viajar com aquela companhia aérea. O incidente, que ficou registado em vídeo, durou cerca de 45 minutos.





Os passageiros de um avião da Ryanair, que fazia a ligação entre Manchester, no Reino Unido, e as Ilhas Canárias, em Espanha, viveram momentos de absoluta aflição quando um homem que se encontrava no interior do avião ameaçou todos os presentes de morte.Acabou por ser detido, não sem antes ter tentado atingir uma hospedeira com um extintor de incêndio e ter forçado a porta do avião para a abrir em pleno voo, sem sucesso.