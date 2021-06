Moscovo endurece medidas: acesso a restaurantes e cafés só com vacina ou teste negativo

A Rússia confirmou esta terça-feira um total de 16.715 novos casos de covid-19 e 546 mortes, o número mais elevado de óbitos desde dia 11 de fevereiro. Só na cidade de Moscovo foram registados 6.555 casos e 86 mortes, cita o Moscow Times, que nota que na semana passada a cidade contabilizou mais de 9 mil casos diários em dois dias consecutivos, a 18 e 19 de junho.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Perante estes valores, o presidente da câmara da capital russa, Sergei Sonyanin, anunciou que a cidade vai endurecer as restrições contra a covid-19. Assim, a partir de 28 de junho, os habitantes de Moscovo que pretendam ser servidos em cafés ou restaurantes só o poderão fazer caso apresentem um teste negativo nas últimas 72 horas, tenham tido covid-19 nos últimos seis meses ou já estejam vacinados.Só serão permitidos resultados com testes PCR, de acordo com a informação disponibilizada. Só serão aceites comprovativos através de um código QR especial, com as autoridades a indicarem que não serão aceites certificados ou comprovativos em papel.Os cafés e restaurantes da cidade vão ser, desta forma, obrigados a ter um sistema que permita verificar os códigos QR apresentados pelos clientes. Quem não acautelar esta situação só poderá funcionar em regime de takeaway ou entrega ao domicílio.Sonyanin escreveu no blog onde anunciou as medidas que os responsáveis pela cidade devem "encontrar soluções que maximizem a proteção das pessoas e reduzam a carga sobre o sistema de saúde", ao mesmo tempo em que "preservem o normal funcionamento da restauração, comércio, serviços e demais setores da economia".Além das restrições na restauração, a partir de hoje, dia 22, estão também temporariamente proibidos em Moscovo concertos, espectáculos e eventos desportivos onde se concentrem mais de 500 pessoas. As autoridades de Moscovo indicam que todos os espectáculos e eventos que tenham menos de 500 pessoas não estão proibidos, deixando a recomendação para ser também usada a verificação de códigos QR, à semelhança dos restaurantes."As decisões que tomamos são complexas, impopulares, mas necessárias para salvar a vida das pessoas", rematou o mayor de Moscovo.De acordo com dados do Our World in Data, a Rússia tem 10,7% da população de 144 milhões de habitantes totalmente vacinada. Já 13,8% recebeu pelo menos uma dose.