Mortes no atentado de Cabul sobem para 85: 72 afegãos e 13 soldados

Militares americanos feridos foram transportados de avião para fora do país. Talibã devem aumentar segurança em redor do aeroporto para evitar mais ataques do Estado Islâmico.

O último balanço dos ataques de quinta-feira em Cabul, capital do Afeganistão, aponta para 72 civis afegãos mortos e 13 soldados dos EUA, num total de 85 vítimas mortais. O ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico, mais concretamente pela fação ISIS-K.



Os oficiais de saúde afegãos indiciam que entre as vítimas contam-se 28 talibãs, embora a força extremista tenha, mais tarde, negado que algum dos seus guardas nas proximidades do aeroporto tenha morrido.



Esta sexta-feira continuam as operações de retirada de militares estrangeiros e civis afegãos. Os EUA, que têm como meta a retirada total a 31 de agosto, já tinham apelado às forças internacionais para terminaram esta sexta-feira todas as operações de resgate.