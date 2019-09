Em 2013, Xavier morreu durante uma viagem de negócios em França. Sofreu um ataque cardíaco depois de ter feito sexo com uma mulher, em cuja casa foi encontrado. Segundo um tribunal francês, numa decisão tomada em maio deste ano, a empresa que o empregava é responsável pela sua morte.O tribunal defende que, durante uma viagem de trabalho, o empregador é responsável por quaisquer acidentes do funcionário – ou pela sua morte – em qualquer circunstância.Xavier era técnico de construção de linhas ferroviárias. A sua morte é um "acidente de trabalho", segundo o tribunal. Uma das partes interessadas no processo, o fundo de seguro de saúde de Xavier, destacou que as relações sexuais "se relacionam com atos da vida quotidiana como tomar um duche ou comer uma refeição".Apesar de o funcionário ter sofrido o ataque cardíaco em casa de uma mulher e não no quarto de hotel que lhe fora reservado pela empresa, isso não significa que ele "se tenha colocado fora da esfera de autoridade do empregador", considera o tribunal.A empresa TSO, onde Xavier trabalhava, queria evitar responsabilidades ao alegar que a morte dele "ocorreu quando ele tinha conscientemente interrompido a sua missão por uma razão só ditada pelo seu interesse pessoal, independente do seu emprego".