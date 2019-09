aquário de Londres que explica que esta cria será criada sem ser nomeada macho ou fêmea.





O pinguim bebé está a ser criado por duas pinguins, Rocky e Marama, que receberam o óvulo para aliviar a mãe biológica da pressão de criar dois filhotes.



De acordo com a CNN que cita o Sea Life London, este será "o primeiro pinguim do mundo a não ter seu género atribuído".



Os especialistas no aquário dão normalmente nomes aos pinguins recém-nascidos com um género associado, mas, neste caso, "decidiram que era mais natural que o filhote crescesse e se tornasse um adulto maduro sem género, o que é normal na natureza até que amadureçam", disse o aquário num comunicado de imprensa.



O pinguim foi equipado com uma etiqueta roxa para que possa ser identificado.