Morreu o filósofo alemão Jürgen Habermas

Jürgen Habermas, filósofo alemão e figura central do pensamento europeu contemporâneo, morreu aos 96 anos em Starnberg, uma cidade no sul da Alemanha perto de Munique. A notícia da sua morte foi avançada pela sua editora, a Suhrkamp.



Jürgen Habermas AP Photo/Hermann J. Knippertz, File

Nascido em 1929, em Düsseldorf, Habermas tornou-se um dos intelectuais mais influentes do século XX e início do XXI. Destacou-se no campo da filosofia, mas escreveu também sobre comunicação e interações entre humanos. Um dos eventos que o levaram a entrar no mundo da filosofia foi a derrota da Alemanha Nazi, em 1945, quando tinha apenas 15 anos. Mais tarde disse que inteirar-se da barbaridade dos crimes cometidos pelos nazis teve um grande impacto no seu desenvolvimento intelectual. "Apercebi-me, de repente, que vivia num sistema criminoso desde que me lembrava", chegou a dizer. Habermas fez parte da juventude hitleriana quando tinha 10 anos.

Mesmo assim, sempre avisou para os perigos da esquerda mais radical que surgiu na Alemanha na década de 60 e que, acreditava, se podia tornar num "fascismo à esuqerda". Mesmo assim, reconheceu que esses movimentos mais à esquerda foram "fundamentais para a liberalização" da sociedade alemã do pós-guerra.

Já na década de 1980, Habermas fez parte de um grupo de historiadores que se opuseram a uma releitura que começava a ser feita na Alemanha e que tentavam menorizar a magnitude dos crimes nazi, dizendo que eram muito menores do que aqueles perpetuados pela União Soviética, por exemplo.

Já na velhice foi muito crítico das políticas de Angela Merkel, lamentando que tivesse uma visão germano-cêntrica e não centrada num desenvolvimento Europeu.