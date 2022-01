Morreu o estilista francês Thierry Mugler

Morreu Thierry Mugler, estilista francês cujas criações dominaram os anos 70 e 80, destacando-se pelos ombros largos, decotes profundos e cinturas estreitas. Tinha 73 anos e, de acordo com o seu agente, morreu de causas naturais este domingo.



Manfred Thierry Mugler nasceu em Estrasburgo em dezembro de 1948. Chegou a Paris aos 20 anos e criou a sua própria marca, chamada Cafe de Paris, em 1973. Um ano depois, surgia a marca em nome próprio. O estilista foi bailarino e apresentava as suas criações em desfiles temáticos. Entre as celebridades que usaram as suas roupas, encontram-se Beyoncé, Lady Gaga, David Bowie, Kim Kardashian, Cardi B., Diana Ross e os Duran Duran.



No fim dos anos 90, o nome de Mugler estava mais associado a perfumes que à moda devido à fragrância Angel. Os direitos do seu nome foram adquiridos pela empresa de cosmética Clarins em 1997 e até hoje o perfume é um bestseller.