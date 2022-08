Hanae Mori, a pioneira estilista japonesa, morreu aos 96 anos

A designer japonesa vestiu figuras como a princesa Grace do Mónaco e a imperatriz do Japão. Em 2004 fechou uma das suas lojas por falta de dinheiro.

Hanae Mori morreu, esta quinta-feira, aos 96 anos. Foi a primeira designer japonesa a ter as suas criações consideradas como peças de alta costura. No comunicado emitido pela família não foi identificada a causa da morte mas o velório já estava a decorrer com os parentes mais próximos.