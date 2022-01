Governo italiano quer elevar o espresso a património da UNESCO

"É muito mais do que uma bebida", defende o subsecretário da Agricultura italiano, que confirmou a candidatura do café italiano a património imaterial da humanidade da UNESCO.

O Governo italiano quer que o seu espresso passe a ser considerado património imaterial da humanidade da UNESCO, tendo submetido uma candidatura ao organismo na sexta-feira. De acordo com o The Guardian, o subsecretário da agricultura italiano, Gian Marco Centinaio acredita que o café expresso "é muito mais do que uma simples bebida" e que é "um autêntico ritual e expressão de socialização" que distingue o povo italiano dos demais.