Morreu o ator norte-americano William Hurt

A notícia foi partilhada pelo filho do ator esta noite: "É com grande tristeza que a família Hurt lamenta a morte de William Hurt, amado pai e ator vencedor do Óscar, em 13 de março de 2022, uma semana antes do seu 72º aniversário. Morreu tranquilamente, entre a família, de causas naturais. A família pede privacidade neste momento".A carreira de William Hurt remonta aos anos 1970, tendo começado por fazer teatro, antes de se tornar conhecido na representação em cinema e televisão.Entre as primeiras produções cinematográficas em que entrou estão Noites Escaldantes (1981), ao lado de Kathleen Turner, e Os Amigos de Alex (1983), ambos realizados por Lawrence Kasdan.Ainda nos anos 1980 entrou em três filmes que lhe valeram nomeações consecutivas para os Óscares: O Beijo da Mulher Aranha (1985), contracenando com Sônia Braga e Raul Julia, Filhos de um Deus Menor (1986) e Edição Especial (1987).Conquistou o Óscar de melhor ator principal com O Beijo da Mulher Aranha.Em 1985, William Hurt também esteve nomeado para o Tony, os prémios de teatro, pela participação na produção da Browdaway Hurlyburly.Com uma presença regular no grande ecrã ao longo das décadas seguintes, William Hurt também integrou o elenco de algumas das produções da série da Marvel, nomeadamente O Incrível Hulk (2008), O Primeiro Vingador: A Guerra dos Heróis (2016) e Vingadores: Endgame (2019).William Hurt voltou a estar nomeado para os Óscares, enquanto ator secundário, em 2006 com Uma História de Violência, de David Cronenberg.