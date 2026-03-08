Aeroporto norte-americano de Kansas City foi evacuado após potencial ameaça

O porta-voz do FBI, Dixon Land, informou que a agência federal está a colaborar com as autoridades aeroportuárias e policiais para avaliar a credibilidade da ameaça.

O terminal do Aeroporto Internacional de Kansas City foi evacuado hoje à tarde enquanto as autoridades investigam uma possível ameaça, informou o Departamento de Aviação local.



Aeroporto de Kansas City evacuado após ameaça AP Photo/John Hanna

Segundo o porta-voz do aeroporto, Jackson Overstreet, o alerta levou à evacuação de todo o terminal e os voos que aterraram foram mantidos na pista de circulação enquanto decorria a operação de segurança.

“O FBI está ciente do incidente e a nossa equipa está a trabalhar com as autoridades aeroportuárias e policiais para determinar a credibilidade da ameaça”, disse Land.

Cerca de duas mil pessoas foram conduzidas para a pista enquanto as autoridades realizavam verificações no aeroporto.