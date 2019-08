O tiroteio numa mesquita na Noruega, este sábado, provocou um ferido. O ataque foi visto como uma "tentativa de ataque terrorista" pelas autoridades norueguesas mas foi impedido por um improvável herói, um antigo militar paquistanês de 65 anos, que bloqueou o jovem de 21 anos altamente armado, Philip Manshaus, de entrar a disparar motivado por um ódio por muçulmanos.

À Reuters, Mohammad Rafiq indica que atirou a arma para o chão depois de este ter entrado no Centro Islâmico al-Noor em Baerum, perto da capital norueguesa Oslo.

Assim, a rápida reação de Rafiq ajudou a prevenir um tiroteio que teria mais casualidades. Nesse mesmo dia, antes de invadir a mesquita, Manshaus assassinou a sua meia-irmã. Dentro do edifício estavam mais dois homens muçulmanos, além do antigo militar.

Em conferência de imprensa, um responsável da polícia de Oslo, Rune Skjold, adiantou que o jovem "tinha opiniões extremistas e xenófobas" e que "queria espalhar o terror".

As autoridades indicaram ainda que este era conhecido da polícia, embora não tivesse "antecedentes criminais". Manshaus terá ainda divulgado num fórum na internet uma mensagem pouco antes do ataque, referindo-se a uma "guerra racial" e prestando homenagem ao autor do ataque em março contra duas mesquitas na Nova Zelândia, que causou 51 mortos.

O suspeito fez a primeira presença esta segunda-feira em tribunal, mas não admitiu qualquer crime e não falou aos investigadores do caso. O Ministério Público norueguês pediu prisão preventiva de quatro semanas, em regime de isolamento, para Philip Manshaus que surgiu sorridente no tribunal, com sinais de hematomas no rosto, incluindo os olhos negros.