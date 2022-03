Ucrânia: Mais de um milhão de crianças em perigo de ser traficadas

A União Europeia e a UNICEF temem que o elevado número de crianças a passar as fronteiras ucranianas faça disparar os casos de tráfico de crianças.

A comissária europeia para as migrações alertou, esta segunda-feira, para o perigo elevado que as crianças ucranianas correm de ser traficadas enquanto fogem do seu país devido à invasão russa. Numa conferência de imprensa na Estónia, Ylva Johansson frisou que cerca de metade dos 3,3 milhões de ucranianos que fugiram para países da União Europeia são crianças e "muitos mais milhões" são esperadas.