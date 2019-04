Milhares de pessoas protestaram hoje em Belgrado contra o que classifica de "autoritarismo" do Presidente da Sérvia, o conservador Alexander Vucic, quando se completam quatro meses das manifestações opositoras realizadas todos os sábados.

Os cerca de 7.500 manifestantes, segundo dados do Ministério do Interior, oriundos de todo o país, concentraram-se em frente ao parlamento sérvio com o lema "todos por um".