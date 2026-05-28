O líder israelita fez o anúncio durante uma conferência na Cisjordânia ocupada.

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O primeiro-ministro israelita ordenou ao Exército que ignore os termos do cessar-fogo que começou em outubro e assuma o controlo de 70% da Faixa de Gaza, segundo um vídeo divulgado por uma televisão local.



Netanyahu dá ordens ao exército para tomar 70% da Faixa de Gaza AP Photo/Alex Brandon, File

“Neste momento, temos o [movimento islamita] Hamas pela garganta. Controlamos agora 60% do território da Faixa [de Gaza]. Como sabem, estávamos nos 50% [após a entrada em vigor do cessar-fogo], passámos para 60%, e a minha diretiva é chegar aos [...] 70”, declarou Benjamin Netanyahu durante uma conferência na Cisjordânia ocupada, da qual o canal 12 divulgou um excerto na Internet.

Estas declarações surgem numa altura em que Gaza continua a ser palco de episódios diários de violência, com os ataques israelitas recorrentes apesar do cessar-fogo que entrou em vigor a 10 de outubro, por pressão dos Estados Unidos. Seguindo os termos previstos no cessar-fogo, as forças israelitas deveriam retirar-se para lá de uma "linha amarela", nome dado à linha de que divide a área controlada pelo Hamas e a controlada pelo exército israelita, o que conferia a este último o controlo de pouco mais de 50% do território.