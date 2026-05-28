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Há menos jovens que nem trabalham nem estudam

Sónia Bento
Sónia Bento 17:29
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A percentagem de pessoas entre os 15 e os 29 anos sem nenhuma ocupação está a diminuir na União Europeia e Portugal ocupa os primeiros lugares deste ranking.

Em 2025, a percentagem de jovens entre os 15 e os 29 anos que não estavam nem empregados, nem a estudar ou a frequentar uma formação, na União Europeia (UE), situou-se nos 11%, contra os 11,1% em 2024 e os 15,2% em 2015, segundo dados do Eurostat, publicados esta quinta-feira.

Em 2025, Portugal tinha 8% de jovens que não trabalham nem estudam
Em 2025, Portugal tinha 8% de jovens que não trabalham nem estudam Mariline Alves/ Medialivre

Estes valores aproximam-se da meta da UE de reduzir as taxas de jovens nesta situação para 9% até 2030, conforme estabelecido pelo Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Portugal está abaixo dos 8%, quando em 2015 estava nos 13%, com melhores taxas do que países como a Alemanha, Dinamarca, Espanha, França ou Itália.

Holanda, Suécia e Eslovénia entre os melhores

Os que não estudam, não trabalham e não estão em formação variam de acordo com a idade. Entre os mais novos (15-19 anos), eram apenas 5,3%, enquanto a percentagem mais do que duplicou para aqueles com idades entre 20-24 anos (12,8%) e 25-29 anos (14,7%).

A Roménia (19,2%) é o país onde se observam as taxas mais elevadas de jovens que não fazem nada, seguida da Bulgária (13,8%) e da Grécia (13,6%). Já a Holanda (5,3%), Suécia (5,9%) e Eslovénia (7,6%) têm as percentagens mais baixas. Entre 2015 e 2025, a taxa de jovens que não estudam, não trabalham e não estão em formação diminuiu em 22 dos 27 países da UE.

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