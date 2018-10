A justiça espanhola deu, esta segunda-feira, como provado que o médico retirado Eduardo Vela foi autor dos três crimes de que estava acusado - detenção ilegal, simulação de parto e falsificação de documentos oficiais - e, como tal, é culpado do crime de "tráfico de bebés". Mas o primeiro julgamento do casos dos "bebés roubados" durante a ditadura franquista acabou com uma absolvição.Tudo porque o tribunal considera que os crimes já prescreveram em 1987, ano em que a acusadora, Inês Madrigal, cumpriu o 18º aniversário e atingiu a maioridade. Actualmente com 49 anos, Inês apresentou queixa em 2012 - e os seus advogados já anunciaram que vão recorrer da sentença junto do Supremo Tribunal de Justiça. O Ministério Público pedia 11 anos de prisão.O ex-obstetra, agora com 85 anos, dirigiu durante cerca de duas décadas a Clínica San Ramon, em Madrid, e é considerado um rostos do escândalos do tráfico de recém-nascidos que percorreu a ditadura de Franco (1939-1975): milhares de crianças terão sido retiradas a mães desconsideradas pelo regime - por serem comunistas ou anti-regime - e entregues a casais próximos do poder. As crianças eram declaradas mortas, apesar de não haver provas do óbito. Vela foi, ao longo destes anos, denunciado por várias associações de vítimas do franquismo.Foi o testemunho da mãe adoptiva de Inês Madrigal - entretanto já falecida - que permitiu que o caso seguisse para tribunal. A mulher revelou que Vela lhe ofereceu um bebé, visto que ela não podia ter filhos, tendo-me pedido que simulasse uma gravidez para agir como se fosse mãe biológica da criança. No julgamento, o médico disse que tinha assinado "sem olhar" o documento em que dizia ter assistido ao parto, mas também alegou não reconhecer a sua assinatura.Ao El País, Madrigal revelou que foi com 18 anos que descobriu que fora adoptada em 1969. Não terá ligado mais ao caso até 2010 quando viu um artigo que associava Eduardo Vela e a Clínica de San Ramón a adopções irregulares. Decidiu avançar com o caso quando viu os documentos e percebeu que estava filiada como filha biológica dos seus pais adoptivos.

Casos como este poderão ter acontecido a dezenas ou milhares de pessoas, segundo as associações, que querem que seja feita luz sobre esse tráfico que começou sob a ditadura de Francisco Franco (1939-1975), muitas vezes com a cumplicidade da Igreja Católica. Numa primeira fase, os roubos davam-se sobretudo nas prisões franquistas. Até 1950, passaram a ter lugar em clínicas e abrigos para mães pobres, que geralmente eram geridas por instituições religiosas. Mais tarde, já em plena democracia, a prática continuou como forma de angariar dinheiro.