O Papa garante que o Diabo está vivo e culpa-o pelo escândalo dos abusos sexuais em que a Igreja Católica tem estado envolvida. "(A Igreja precisa de ser) salva dos ataques do maligno, o grande acusador, e ao mesmo tempo estar cada vez mais consciente da sua culpa, dos seus enganos, e abusos cometidos no presente e no passado", disse o Papa, citado pela agência Reuters.

Para o pontífice, o Diabo é ainda culpado pelas divisões no seio de Igreja. Como tal, pede aos católicos que recitem uma oração todos os dias em Outubro para o tentar derrotar.

Desde que foi eleito Papa, em 2013, Francisco deixou clara a sua crença no Diabo. "Não devemos pensar que o Diabo é um mito, uma representação, um símbolo, uma figura de estilo ou uma ideia. Este erro pode levar-nos a baixar a nossa guarda", escreveu, em Abril.