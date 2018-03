Governo acusou formalmente a Rússia pela operação de envenenamento, apesar de Moscovo negar o envolvimento no caso.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, diz que é "altamente provável" que a Rússia tenha sido a responsável pelo envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e à sua filha Yulia em Salisbury. Desta forma, o Governo acusou formalmente a Rússia pela operação de envenenamento, apesar de Moscovo negar o envolvimento no caso.



"O governo concluiu que é altamente provável que a Rússia tenha sido a responsável", disse May ao Parlamento esta segunda-feira. A chefe britânica diz que Skripal e a filha foram envenenados com um agente nervoso usado a nível militar e acusa Moscovo de ter sido responsável pelo crime ou de ter, pelo menos, permitido que a substância caísse nas mãos erradas.





Agora, a líder britânica diz que enviou fez um ultimato à Rússia, que terá até amanhã (terça-feira, dia 13 de Março) para responder oficialmente ao caso.



Esta conclusão acontece após a chefe do governo britânico ter feito uma reunião com o Conselho Nacional de Segurança para avaliar os últimos desenvolvimentos sobre o caso do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e da filha.



Na reunião estiveram presentes vários ministros e responsáveis pelos serviços de informações e do Exército britânicos para analisarem se existem provas suficientes sobre a autoria do ataque com veneno do ex-agentes russo e da filha com um agente nervoso.



Sergei Skripal, de 66 anos, e a filha Julia Skripal, de 33 anos, continuam hospitalizados "em estado crítico", segundo as autoridades, depois de terem sido encontrados inconscientes em Salisbury, após terem sido envenenados.