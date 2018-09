Pelo menos dez pessoas terão ficado feridas num tiroteio num complexo de apartamentos em San Bernadino, Califórnia, este domingo à noite.Três dos feridos estão em estado crítico, avança a agência Reuters esta segunda-feira, citando fontes policiais.Segundo apurou a agência no local, um grupo de pessoas, onde se incluem crianças, estariam no exterior do complexo a jogar jogos. O aglomerado de cerca de cem casas alberga centenas de pessoas e muitas estariam, no momento do tiroteio, no exterior em convívio.Desconhece-se o que terá originado a troca de tiros. Nenhuma arma foi recuperada do local.