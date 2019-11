A polícia francesa lançou gás lacrimogéneo no nordeste e sudeste de Paris em resposta aos protestos do movimento "coletes amarelos", que comemoram este sábado o seu primeiro aniversário.

De acordo com as autoridades parisienses, 33 pessoas haviam sido detidas até às 10h30 deste sábado devido a violentas manifestações com caixotes do lixo a serem incendiados, projeteis lançados à polícia e a construção de barricadas.

O movimento, que nasceu em novembro de 2018 por protesto contra o aumento do preço dos combustíveis em França, rapidamente se estendeu ao país inteiro e, já no final do ano passado, contava com 300 mil pessoas envolvidas nos protestos semanais.

As manifestações obrigaram o presidente francês, Emmanuel Macron, a desistir das suas reformas económicas mas, apesar de o movimento ter perdido força nos últimos meses, não tem esmorecido.





Lusodescendente diz que se vão passar "muitas coisas em Paris"

Esta sexta-feira, Jerome Rodrigues, uma das principais figuras do movimento dos "coletes amarelos", garantiu à Lusa que no dia de aniversário das marchas dos "coletes amarelos" iriam passar-se "muitas coisas em Paris". "Não posso falar do que se vai passar, mas vão-se passar muitas coisas", disse o lusodescendente, que perdeu um olho numa anterior manifestação.

O "colete amarelo" lusodescendente, que participa em vários grupos em diversas redes sociais onde estão a ser combinados os protestos, disse também que a "estratégia" para este fim de semana é não dar muitos detalhes sobre o que vai acontecer.

A opinião pública, segundo uma sondagem divulgada pelo canal de televisão BFMTV, ainda apoia maioritariamente o movimento, com 55% dos inquiridos a darem esta opinião, mas 63% considera que os "coletes amarelos" não devem voltar às ruas.