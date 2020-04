Covid-19: Espanha com 523 mortos em 24 horas, uma descida ligeira

já causou mais de 126 mil mortos e infetou quase dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, sendo atualmente os Estados Unidos o país que regista o maior número de mortes e de infetados.

O continente europeu, com mais de 996 mil infetados e mais de 84 mil mortos, é o que regista o maior número de casos, e a Itália é o segundo país do mundo com mais vítimas mortais, contando 21.067 óbitos e mais de 162 mil casos confirmados. Portugal tem 567 mortos relacionados com o covid-19 e 17.448 casos positivos.