A pandemia do coronavírus obrigou a que muitas famílias, um pouco por todo o Mundo, se vissem obrigadas a praticar isolamento social, e a evitar contacto com muitas das pessoas que mais gostam, situação que está a gerar ansiedade um pouco por todo o Mundo.

Ellie Morley e Simon Evans, um casal britânico, causou o pânico nas redes sociais ao publicar uma imagem de uma alegada "festa de isolamento", onde à primeira vista existe um aparente ajuntamento de pessoas no mesmo espaço físico.

A fotografia foi publicada no grupo de Facebook Isolation Nation, que conta com mais de 14 mil elementos, e cujo objetivo é incentivar as pessoas a partilhar ideias e conselhos para enfrentar a quarentena forçada. No entanto, a intenção do casal não foi bem interpretada, e a publicação gerou o pânico.

Mas afinal, a imagem não passa apenas de uma montagem, e basta olhar uma segunda vez para perceber. O casal utilizou o Photoshop para encher a sala com várias versões de si mesmo a usar roupas diferentes, de forma a criar uma ilusão.

A ideia foi fortemente aplaudida pelos mais audazes que conseguiram perceber a "rasteira" por detrás da imagem.