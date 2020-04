Brasil tem 12 vezes mais casos de Covid-19 que os registados, diz estudo

Brasil tem provavelmente 12 vezes mais casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus do que os revelados pelo governo, indica um estudo. A falta de testes e as esperas longas para confirmar os resultados são as principais razões, indicam investigadores de várias universidades e institutos brasileiros.

Os cientistas examinaram o rácio de casos que resultam na morte dos infetados até 10 de abril, considerando os casos que acabavam em recuperação ou morte, excluindo os pacientes que ainda lutam contra o vírus. Depois, compararam o rácio com as taxas de mortalidade esperadas, baseando-se na idade dos pacientes, da Organização Mundial de Saúde.



Segundo a Reuters, a taxa de mortalidade muito maior que a expectável, baseada nos números oficiais, indicia que existem muito mais casos do vírus que os registados. O estudo estima que só 8% dos casos estão a ser registados.

O governo de Bolsonaro tem-se concentrado mais em testar os casos graves do que todos os casos suspeitos, segundo o consórcio de universidades e institutos, conhecido como o Centro para Operações de Saúde e Dados. Este, a par dos médicos, tem-se queixado das longas esperas para obter os resultados dos testes.



Oficialmente, no Brasil já morreram 1.223 pessoas infetadas com o novo coronavírus. Há mais de 22 mil casos confirmados.



"O alto nível de falta de registo [dos casos de Covid-19] pode dar uma falsa impressão de controlo da doença, e consequentemente, levar a uma queda nas medidas de isolamento", frisa o Centro.



Se Jair Bolsonaro tem defendido que o país se mantenha no normal funcionamento, o seu ministro da Saúde, governadores dos estados e funcionários locais pedem medidas mais fortes no sentido do isolamento.



O Centro prevê que até 20 de abril, o número de casos cresça até 25.164 no cenário mais otimista. No mais pessimista, deverá chegar aos 60.413.