Mãe e filho empurrados para a linha do comboio na Alemanha

Um menino de oito anos e a mãe foram esta segunda-feira de manhã empurrados para a linha de um comboio de alta velocidade em Frankfurt, na Alemanha. Segundo um relato da policia alemã à Reuters, a mãe conseguiu refugiar-se num espaço entre as duas plataformas saindo ilesa mas a criança morreu de imediato atingida pelo comboio.

O homem suspeito de ter empurrado mãe e filho, na altura em que o comboio chegava à estação, foi perseguido pelos passageiros e imobilizado. Foi depois detido pela polícia, que confirmou tratar-se de um de 40 anos de origem africana.

A mãe da criança ficou em choque e está a ser devidamente acompanhada. Testemunhas afirmam que o suspeito tentou ainda empurrar uma terceira pessoa mas esta conseguiu defender-se. Foi detido pela policia ainda na estação depois de ter sido perseguido e capturado por outros passageiros que assistiram a tudo.



A policia de Frankfurt confirmou - numa publicação feita através do twitter - que o homem é natural da Eritreia, país da África Oriental.



Tanto a mãe da criança como o suspeito serão questionados pelas autoridades alemãs que, por enquanto, não acreditam que houvesse ligação entre o suspeito e a mulher e criança vitimas do ataque. Os motivos que o levaram a cometer o delito não são conhecidos.



Diversas plataformas da estação de Frankfurt foram encerradas na sequência do ataque.