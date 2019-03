Autoproclamado presidente interino falou milhares de simpatizantes depois de um périplo pela América do Sul. Embaixador português era um dos diplomatas que o esperou no aeroporto.

O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, acusou Nicolás Maduro de liderar um regime de "assassinos que massacram o povo". As polémicas declarações foram feitas perante milhares de simpatizantes que se concentraram na Praça Alfredo Sadel de Las Mercedes (leste de Caracas), à espera do regresso do líder da oposição de um périplo pela Colômbia, Brasil, Paraguai e Brasil.

Esta viagem pode custar-lhe a liberdade visto que o também presidente da Assembleia Nacional estava proibido de sair da Venezuela pelo Supremo Tribunal. O opositor do presidente arrisca ser preso pelas autoridades, mas no aeroporto não enfrentou qualquer problema. "Já na nossa pátria amada! Venezuela, acabámos de passar pela alfândega e vamos para onde está o nosso povo", escreveu o próprio no Twitter.

Do aeroporto de Caracas, dirigiu-se para a manifestação onde criticou violentamente o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro. "Qual governo de esquerda, quando não há liberdades sindicais, quando atacam os indígenas? (...) Isto não tem nada a ver com a esquerda, nem com a direita, simplesmente são uns assassinos que massacram o nosso povo", acusou, frisando: "O regime ofereceu a sua pior cara. Usou a sua última linha de defesa, as milícias e presos armados, para massacrar os indígenas", frisou.

Juan Guaidó fazia alusão aos acontecimentos ocorridos a 23 de fevereiro na fronteira da Venezuela com o Brasil em que quatro pessoas foram mortas, segundo a imprensa local, por defenderem a entrada de ajuda humanitária internacional no país.





Gracias a todos por el cariño y el calor inmenso con el que nos recibieron.



Convoco al país a movilizarse nuevamente este sábado #9Mar . Todo el apoyo que hemos recibido y el respaldo que necesitemos dependerán de que nos mantengamos en las calles.



¡Vamos muy bien, Venezuela! — Juan Guaidó (@jguaido) 4 de março de 2019







Por outro lado, Guaidó insistiu que os venezuelanos devem manter-se mobilizados nas ruas para conseguir o "fim da usurpação, um governo de transição e eleições livres no país", recordando que a 23 de janeiro jurou assumir as competências do poder executivo no país, para "selar a transição".

Segundo o presidente interino, há dois elementos importantes para conseguir esses objetivos, "a união de todos, não somente do parlamento, mas também dos partidos, dos estudantes jovens (…) mulheres e sindicatos". "Da Igreja católica, porque Deus está connosco. Todas as igrejas", frisou. O segundo elemento, afirmou, é manter a mobilização nas ruas, para garantir a transição.

Juan Guaidó abordou o "bem sucedido périplo" que fez pela América do Sul e agradeceu à Colômbia, Brasil, Equador, Paraguai, Peru e Honduras pelo apoio recebido, sublinhando que "o mundo apoia esta luta libertadora"

Segundo Juan Guaido, a oposição hoje está "muito mais forte que nunca" e "não será através da perseguição e da ameaça" que será detida.

O autoproclamado presidente interino da Venezuela frisou ainda que a oposição continuará "a insistir para a entrada da ajuda humanitária" internacional no país e anunciou que terça-feira se reunirá com representantes dos sindicatos.

No próximo sábado, acrescentou, "toda a Venezuela voltará às ruas em busca de liberdade".

No passado dia 23 de fevereiro, pelo menos quatro pessoas morreram e centenas ficaram feridas em confrontos ocorridos nas zonas de fronteira da Venezuela com a Colômbia e o Brasil, quando militares e polícias impediram a entrada de ajuda humanitária internacional.

À chegada ao aeroporto, Guaidó foi recebido por uma multidão composta por apoiantes e embaixadores de vários países europeus e latino-americanos, segundo imagens transmitidas em direto. Entre os embaixadores europeus estava o de Portugal, Carlos Nuno Almeida de Sousa Amaro.





Agradecemos a los Embajadores de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Perú, Ecuador, EEUU, Alemania, España, Francia, Países Bajos, Portugal y Rumania, quienes acompañaron nuestra llegada a Venezuela en una demostración del firme compromiso del mundo con nuestra democracia. — Juan Guaidó (@jguaido) 4 de março de 2019







A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando Juan Guaidó se autoproclamou presidente da república interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.

Guaidó contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Nicolás Maduro, no poder desde 2013, denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.

A maioria dos países da União Europeia, entre os quais Portugal, reconheceram Guaidó como Presidente interino encarregado de organizar eleições livres e transparentes.

Na Venezuela residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes.



Com Lusa