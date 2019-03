Ya en nuestra tierra amada! Venezuela, acabamos de pasar migración y nos movilizaremos a dónde está nuestro pueblo!#VamosJuntosALaCalle — Juan Guaidó (@jguaido) 4 de março de 2019



O autoproclamado presidente da Venezuela , Juan Guaidó , conseguir regressar ao país, depois de uma viagem pela América do Sul que lhe pode custar a liberdade. Também presidente da Assembleia Nacional, Guaidó estava proibido de sair da Venezuela pelo Supremo Tribunal.O opositor do presidente, Nicolás Maduro , arrisca ser preso pelas autoridades, mas no aeroporto não enfrentou qualquer problema. "Já na nossa pátria amada! Venezuela, acabámos de passar pela alfândega e vamos para onde está o nosso povo", escreveu o próprio no Twitter.