O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, não descarta uma eventual ajuda militar internacional de maneira a contrariar o regime do presidente do país, Nicolás Maduro. Em entrevista ao jornal brasileiro Folha de São Paulo, Guaidó afirma que é necessário "considerar todas as opções" e que tem do seu lado a Constituição venezuelana.

Depois dos confrontos na fronteira da Venezuela com a Colômbia e Brasil no final da passada semana, o líder da oposição a Maduro demonstrou nas redes sociais que as opções continuam em aberto: "Temos recebido um apoio internacional sem precedentes. Peço aos nossos aliados que mantenham todas as opções sobre a mesa. O que aconteceu hoje [no passado sábado] pode ser constitutivo de crime de extermínio e os autores desses crimes devem pagá-los", afirmou Guaidó.