Presidente de Angola tirou o poder a 230 pessoas e exige o dinheiro roubado ao país. Mas velhos vícios do MPLA lançam dúvidas sobre a sua governação.

É sempre assim: em épocas de chuva intensa, como em Março passado, o passeio diante do Hospital Pediátrico David Bernardino, no centro de Luanda, fica congestionado. Dezenas de mães esperam, sentadas ou deitadas, pela recuperação dos filhos afectados pela malária ou outras doenças. Os médicos e enfermeiros atendem mais de 400 casos por dia, com três a cinco óbitos. Oito meses depois, as mães que continuam no passeio em frente ao hospital são o reflexo da principal queixa em relação ao Governo: o abandono dos mais pobres.



Por outro lado, em 14 meses, o Presidente João Lourenço anunciou profundas reformas económicas, lançou um programa de repatriamento voluntário de capitais transferidos para o exterior e exonerou cerca de 230 governantes, administradores de empresas públicas e altas chefias militares, recebendo o epíteto de "exonerador implacável". Entre eles, filhos do ex-Presidente.



Mas há quem opine que se trata de operações de cosmética para camuflar uma elite ainda agarrada ao poder e a entrada de novos protagonistas que perpetuam as más práticas governativas.



