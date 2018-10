Antes da assinatura do acordo, o ministro dos Transportes angolano foi recebido pelos membros da comissão parlamentar encarregue dos Transportes, Infraestruturas e Águas holandesa.



Ricardo Viegas de Abreu manteve igualmente um encontro com a vice-ministra dos Negócios Estrangeiros da Holanda, Hanneke Schuiling, e participou numa mesa redonda sobre financiamento para infraestruturas e equipamentos para o sector dos transportes.



O ministro angolano está desde hoje na Holanda para uma visita de trabalho e lidera uma delegação que integra os diretores-gerais do Instituto Nacional da Aviação Civil (INAVIC), Gaspar Santos; do Instituto Marítimo e Portuário de Angola (IMPA), Nazareth Neto, e do Conselho Nacional de Carregadores (CNC), Catarino Fontes Pereira, além da ministra conselheira da embaixada de Angola em Haia, Ana Carla Sousa.

Luanda e Amesterdão vão passar a ser ligadas por dois voos semanais, no âmbito de um acordo no domínio da aviação civil formalizado esta segunda-feira em Haia pelos governos de Angola e Holanda, disse fonte oficial.Segundo um porta-voz do Governo de Angola, o acordo foi assinado pelo ministro dos Transportes angolano, Ricardo Viegas de Abreu, e pela ministra das Infraestruturas e Águas holandesa, Cora van Nieuwenhuizen, traduzindo-se na formalização do memorando de entendimento assinado entre as autoridades aeronáuticas dos dois países a 15 de Agosto de 2012.Segundo o porta-voz do ministério dos Transportes angolano, com base no acordo, as companhias de bandeira da Holanda, KLM, e Angola, TAAG, passarão a efectuar dois voos por semana, ligando Amesterdão a Luanda, em regime de partilha de código.