A Câmara de Londres, presidida pelo trabalhista Sadiq Khan, autorizou que um balão gigante com a forma do presidente dos EUA, Donald Trump, suba aos céus da cidade. A figura, que representa o líder da Casa Branca em bebé - só de fralda- e de telemóvel na mão, vai circular perto do parlamento britânico no próximo dia 13 de Julho, dia em que o republicano visita Londres - ainda que por questões de segurança do espaço aéreo a polícia metropolitana possa cancelar o evento.O balão não pode ultrapassar os 30 metros e tem que estar preso ao chão. O voo terá lugar entre as 09h30 e as 11h30, acompanhando a marcha anti-presidente dos EUA Stop Trump. A autorização da autarquia só surgiu depois de uma petição assinada por milhares de pessoas, que defendiam o direito à crítica. "O presidente da Câmara [de Londres] apoia o direito a um protesto pacífico e compreende que isso pode ser feito de várias formas", explicou à Sky News um porta-voz do mayor londrino."O presidente dos EUA é um balão gigante em formato de bebé porque ele se comporta como um bebé. Basicamente, se acontece alguma coisa de que ele não gosta, a sua reacção é atirar os brinquedos para fora do carrinho", disse ao The Guardian uma das porta-vozes do grupo de "activistas de arte anti-fascistas" que organizou o protesto, Nona Hurkmans. "Nada afecta Donald Trump, pode tentar-se argumentar com ele, mas ele não reage. A única coisa que odeia mesmo é ser ridicularizado, portanto é isso que estamos a tentar fazer", acrescentou. Uma ideia igualmente defendida por Leo Murray, outro membro do grupo, à BBC: "a ideia é mesmo chatear Trump, que parece odiar quando as pessoas gozam com ele. Então, quando visitar o Reino Unido, queremos ter a certeza de que fica a saber que toda a Grã-Bretanha está a rir-se dele".

Uma visita de Trump ao Reino Unido era esperada há mais de um ano, depois de a primeira-ministra britânica, Theresa May, ter sido a primeira dirigente estrangeira a ser recebida pelo Presidente norte-americano após a posse, em Janeiro de 2017. A visita agora anunciada é uma "visita de trabalho" e não uma "visita de Estado", que implicaria ser recebido pela rainha Isabel II.

Theresa May foi o primeiro dirigente estrangeiro a reunir-se com Trump após a tomada de posse, em Janeiro de 2017. Na ocasião, May convidou Trump a fazer uma visita de estado ao Reino Unido, suscitando polémica no seu país, onde muitos advertiram que suscitaria protestos maciços contra o Presidente norte-americano.