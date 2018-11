Ali Khamenei refere que a força económica e militar dos Estados Unidos está "em declínio" e rejeitou o regresso das sanções norte-americanas.

O líder supremo do Irão, o 'ayatollah' Ali Khamenei, afirmou este sábado que o Presidente norte-americano, Donald Trump, "desacreditou" o seu país, apontando que Washington será o último a perder no restabelecimento das sanções a Teerão.



"Este novo Presidente norte-americano (...) desacreditou o que restava do prestígio dos Estados Unidos e da democracia. O poder de constrangimento dos Estados Unidos, utilizando a sua força económica e militar está igualmente em declínio", disse o 'ayatollah' Ali Khamenei numa mensagem na rede social Twitter.



O responsável rejeitou o regresso das sanções norte-americanas, nomeadamente contra o sector petrolífero iraniano, que devem entrar em vigor na segunda-feira.



"A disputa entre os Estados Unidos e o Irão começou há 40 anos, e os Estados Unidos agiram muito contra nós", salientou o líder da República Islâmica do Irão, denunciando uma "guerra militar, económica e mediática".



Segundo o 'ayatollah' Ali Khamenei, "nesta disputa, os derrotados são os Estados Unidos e o vencedor é a República Islâmica".