O ex-primeiro-ministro e ex-presidente do parlamento turco, Bülent Arinç, demitiu-se hoje de assessor do Presidente Recep Tayyip Erdogan, que acompanhava há décadas, após ter defendido uma reforma judicial e a libertação de políticos e intelectuais críticos do Governo.Numa recente entrevista, Arinç defendeu a libertação do político curdo Selahattin Demirtas e do empresário e filantropo Osman Kavala, detidos respetivamente desde novembro de 2016 e novembro de 2017.Arinç considerou que "nem uma criança poderia ter escrito" a acusação contra Kavala e recomendou a leitura de um livro escrito por Demitras na prisão "para mudar de ideias a respeito dos curdos e o trauma dos curdos".Pouco depois, Erdgan criticou, sem mencionar Arinç, os que fazem "causa comum" com Kavala e a com a esquerda curda.No seu anúncio de renúncia, divulgado na rede social Twitter, Arinç evitou qualquer crítica ao Presidente, e afirmou que as suas declarações foram opiniões pessoais e não como assessor de Erdogan.Arinç, 72 anos, deputado desde 1996, foi um dos três políticos mais influentes que acompanharam Erdogan na fundação em 2001 do islamita Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP, no poder desde finais de 2002), apesar de não constar da ata fundacional, e o único dirigente histórico que se mantinha junto do Presidente.Em 2019, Ali Babacan, co-fundador do AKP e ex-ministro da Economia e dos Negócios Estrangeiros, anunciou uma nova formação política, à semelhança do ex-primeiro-ministro Ahmet Davutoglu, que abandonou o AKP devido a divergências com Erdogan.