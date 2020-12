Líder da maioria republicana no Senado admitiu vitória de Biden

O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, deu hoje os parabéns ao candidato democrata e vencedor das presidenciais, Joe Biden, chamando-o de Presidente eleito e dizendo que o Colégio Eleitoral "falou".

A declaração do líder republicano num discurso no Senado encerra semanas de silêncio entre os apoiantes do Presidente cessante Donald Trump sobre a sua derrota, um dia depois de o Colégio Eleitoral se ter reunido para ratificar a vitória do candidato democrata.

"Muitos de nós esperávamos que a eleição presidencial produzisse um resultado diferente. Mas o nosso sistema político tem os seus processos para determinar quem será empossado em 20 de janeiro. O Colégio Eleitoral falou", disse McConnell.

Nos minutos antes de dar os parabéns a Biden, McConnell aproveitou para elogiar os quatro anos de mandato de Trump, dizendo que a sua equipa governamental merece os agradecimentos de todos os norte-americanos.

Esta semana, vários outras figuras relevantes do Partido Republicano começaram a admitir a vitória de Biden - depois de várias semanas de silêncio sobre o resultado das eleições presidenciais, cujo resultado Donald Trump ainda contesta, falando em "fraude eleitoral" – e assumindo a transição de poder.

"Em algum momento, temos de enfrentar a música", disse John Thune, senador republicano pelo Dakota do Sul, explicando que "é hora de todos seguirmos em frente".

Também o senador republicano Roy Blunt, do Missouri, presidente da comissão inaugural, disse que a sua equipa no Congresso passar a tratar Biden como Presidente eleito, até à tomada de posse.

Estas declarações contrastam com o silêncio dos republicanos até agora ou mesmo com declarações em sentido contrário, quando muitos apoiantes de Trump se recusavam a assumir a vitória de Biden, alinhando com as acusações de "fraude eleitoral" evocadas pelo Presidente cessante.

O Congresso reunirá no dia 06 de janeiro para validar a contagem de votos do Colégio Eleitoral, que reuniu na segunda-feira e deu a vitória a Biden, que reuniu o apoio de 306 delegados contra 232 de Trump.

Joe Biden tomará posse como 46º Presidente dos EUA no dia 20 de janeiro.