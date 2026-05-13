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Arábia Saudita bombardeou milícias pró-iranianas no Iraque

Diogo Barreto
Diogo Barreto 13 de maio de 2026 às 22:45
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Os ataques aéreos lançados por Riade ocorreram em março e na primeira metade de abril.

A Arábia Saudita lançou vários ataques aéreos no Iraque contra milícias xiitas apoiadas por Teerão durante a operação Fúria Épica, em que EUA e Israel atacaram o Irão, avançam esta quarta-feira vários meios de comunicação internacionais.

Um caça saudita descola de uma base aérea.
Um caça saudita descola de uma base aérea. AP Photo

Os ataques terão ocorrido em março e na primeira quinzena de abril, com Riade a visar milícias em território iraquiano perto da fronteira a norte do reino saudita. Os alvos eram usados pelas milícias para lançar ataques com drones e mísseis contra a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Koweit.

Estes ataques marcam uma mudança drástica na política de Riade, que tem preferido as vias diplomáticas para tentar aliviar as tensões no Golfo Pérsico. Contudo, os ataques lançados por estas milícias a partir do Iraque contra a Arábia Saudita terá levado à retaliação que foi feita de forma secreta.

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