"múltiplo lançador de foguetes de controlo remoto", o sétimo ensaio, em menos de um mês, com mísseis de curto alcance no mar do Japão.

Coreia do Norte confirmou, este sábado (domingo na hora local), que o líder do regime, Kim Jong-Un , supervisionou os testes deDe acordo com a agência de notícias local, a KNCA, Kim defendeu que Pyongyang deve intensificar o desenvolvimento de novas armas para combater ameaças externas e pressionar um ataque de forças hostis.

Este novo lançamento, que sucedeu ao de 16 de agosto, aconteceu no dia em que a cimeira do G7 começou na cidade de Biarritz (França) e quatro dias após a conclusão de manobras militares conjuntas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, contra as quais Pyongyang protestou insistentemente.

Na sexta-feira, Pyongyang criticou a política de sanções dos EUA e o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, numa declaração do ministro dos Assuntos estrangeiros da Coreia do Norte, Ri Yong-ho, emitida pela KCNA. "Estamos prontos, tanto para o diálogo quanto para o confronto", disse Ri, que também afirmou que a Coreia do Norte continuará a ser "a maior ameaça aos EUA" se as sanções forem mantidas, acusando Pompeo de colocar à frente do diálogo a sua "ambição política", em consonância com ataques anteriores do regime contra o chefe da diplomacia norte-americana.

A divulgação destes comentários coincide com o fim da viagem a Seul do enviado especial de Washington para o diálogo com Pyongyang, Stephen Biegun, que pretendia discutir a retomada das negociações com o regime.

As negociações, em tom neutro desde a fracassada cimeira de Hanói, em fevereiro, deveriam ser retomadas depois que os líderes de ambos os países se terem comprometido a reativá-las, numa reunião improvisada no final de junho.

Os recentes gestos beligerantes do regime da Coreia do Norte contrastam com a confiança mostrada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em que ambas as partes retomarão os contatos em breve.

Pyongyang tem o hábito de realizar testes de armas em datas próximas a eventos internacionais relevantes, neste caso uma cimeira com a presença de Trump e do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que expressou o seu desejo de discutir durante o encontro o estado do diálogo com o regime norte-coreano.