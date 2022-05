Bebidas quentes, água com sal e analgésicos são alguns dos "tratamentos" que estão a ser utilizados no combate à covid-19 na Coreia do Norte.

Coreia do Norte recomenda água com sal a doentes com covid-19

Sem a população vacinada, a Coreia do Norte, que anunciou no final de abril o primeiro surto de covid-19, está a aplicar tratamentos com bebidas quentes aos infetados. De acordo com a BBC, aos doentes mais leves são recomendadas bebidas quentes, como os chás de gengibre ou madressilva. Estas bebidas podem ser bons aliados para aliviar alguns sintomas mais ligeiros, no entanto, não são eficazes contra o vírus em si.